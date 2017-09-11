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Почему человечество постепенно глупеет
// фото: jarmoluk/pixabay.com
15:39, 11 Sep 2017
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Средний показатель интеллекта падает уже почти 40 лет. Исследователи полагают, что это связано со старением человечества: некоторые формы памяти и интеллекта угасают быстрее с возрастом.

Ещё в 1940-х годах исследователи обратили внимание на то, что уровень IQ каждого нового поколения людей заметно выше, чем у их родителей, бабушек и дедушек. Средний показатель роста тогда составлял три пункта на каждый десять лет. Это тенденция получила название эффект Флинна, поскольку открыта была психологом Джеймсом Флинном. Несколько десятилетий этот эффект сохранялся; учёные связывали рост средних показателей интеллекта человечества с развитием многих областей знаний и ростом уровня образования.

Однако в середине 2000-х годов исследователи стали замечать снижение среднего уровня IQ. Дополнительные исследования показали, что эффект Флинна перестал работать примерно 30-40 лет назад. И теперь коэффициент интеллекта людей падает со скоростью семь пунктов за столетие. 

Многие учёные полагают, что такая тенденция связана с тем, что люди с высоким уровнем образования и интеллекта в среднем реже продолжают род, чем менее образованные категории населения. Однако исследователи из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) предложили свою версию, передает Вести.ру

Команда под руководством профессора Робина Морриса проанализировала то, как менялись тесты на уровень IQ в различное время и какие показатели они проверяли. Учёные сравнили более 1750 различных тестов, выявляющих уровень интеллекта, которые применялись с 1972 года. Эти тесты, как правило, состояли из двух блоков вопросов: первый был нацелен на проверку кратковременной памяти человека, второй измерял рабочую память (способность держать в уме небольшие фрагменты информации, необходимые для сиюминутной мыслительной деятельности). В отличие от кратковременной памяти, рабочая память — это своего рода пространство, в котором человек может манипулировать информацией, а не просто сохранять и повторять её.

Самым интересным оказался тот факт, что эффект Флинна распространялся только на краткосрочную память, в то время как способности рабочей памяти у людей продолжали снижаться, даже когда показатели IQ ползли вверх.  

Понять такое расхождение помогли демографические данные: оказалось, что средние показатели интеллекта менялись в зависимости от изменения среднего возраста населения развитых стран, проходившего интеллектуальные тесты. Дело в том, что рабочая память ухудшается с возрастом, в то время как кратковременная память у здорового пожилого человека сохраняется.

"То, что старение человечества порождает этот эффект, – интересная идея, хорошая альтернатива противоречивой гипотезе о том, что умные люди меньше и реже продолжают свой род. Ухудшения в работе памяти человека действительно существуют, и поэтому данная идея имеет смысл", — прокомментировал открытие Якоб Питчниг из Венского университета (Австрия).

С другой стороны, учёные не исключают и возможности того, что человечество достигло своего "потолка", и дальнейший рост средних уровней IQ подобными темпами просто невозможен, добавляет РИА Новости. Вероятно, для того, чтобы прийти к общему знаменателю в этом вопросе, понадобятся новые исследования, учитывающие как демографические, так и социальные изменения.




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