В Одессе задержали банду, участники которой грабили иностранцев под видом СБУ

В Одессе оперативники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали организатора и двух сообщников организованной преступной группировки, которые занимались вымогательством и разбоем под видом сотрудников спецслужбы.Как сообщает пресс-центр, банда специализировалась на грабежах иностранцев.

Следователи установили, что одним из потерпевших оказался бизнесмен из Средней Азии. У него якобы для проведения от имени СБУ "обыска" злоумышленники украли автомобиль.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали три факта "отжима" злоумышленниками имущества и денег у иностранцев", - сказано в сообщении.

Грабители показывали своим жертвам поддельное решение суда о проведении у них обысков, после чего "изымали" имущество.

Среди задержанных также оказался и организатор банды. Ему суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, пишет nv.ua.