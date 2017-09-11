Североамериканские бабочки могут полностью исчезнуть

В заповедниках и лесах Западного побережья США резко сократилась популяция одного из самых редких видов бабочек — данаида монарх (Danaus plexippus), сообщает Biological Conservation. Первыми тревогу забили учёные-биологи из Университета штата Вашингтон, однако точные причины вымирания бабочек, по словам специалистов, пока не известны.

В 1980 году биологами было зарегистрировано около 10 миллионов таких бабочек. Сегодня их популяция насчитывает немногим более 300 тысяч особей.

По мнению учёных, сокращение популяции не только редких видов бабочек, но и всех остальных можно объяснить применением сельскохозяйственной химии, содержание ядов в которой уничтожает не только вредителей, но и другие редкие виды насекомых.

В данный момент решается вопрос о включении данаида монарх в перечень видов, находящихся под угрозой исчезновения, пишет life.ru