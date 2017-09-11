Google поглотит известного производителя смартфонов

Поисковый гигант Google намерен выкупить мобильное подразделение компании HTC. Об этом сообщает Commercial Times.

По информации собеседника издания, в настоящий момент Google и HTC находятся на последней стадии переговоров. Известно, что поисковый гигант рассматривает как покупку подразделения по производству смартфонов, так и возможность стратегического партнёрства с тайваньской компанией.

В случае продажи мобильного бизнеса HTC продолжит производство VR-шлема Vive и некоторых других устройств. Сумма возможной сделки и её сроки пока не раскрываются, пишет life.ru

Как отмечают эксперты, поглощение одного из подразделений HTC является довольно предсказуемым шагом для поискового гиганта, поскольку именно тайваньская компания производила смартфоны Google Pixel и Pixel XL. Кроме того, известно, что за заводах HTC сейчас ведётся сборка младшей модели Pixel 2.

Минувший год стал для тайваньского производителя худшим за 13 лет. Согласно последнему финансовому отчёту, выручка HTC упала более чем вдвое — на 51,1%. Компания пыталась спасти положение, выпустив флагманский смартфон U11, однако устройство не оправдало надежд потребителей и провалилось в продаже.