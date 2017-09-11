В Одессе студент выбросился с девятого этажа вуза

В Одессе студент Одесского национального политехнического университета выпал из окна девятого этажа учебного корпуса. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает Думская.

По данным пресс-службы ГУНП, парню было всего 18 лет.

Он покончил жизнь самоубийством, оставив при себе несколько предсмертных записок – на русском и английском языках.

Пока решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 об убийстве.