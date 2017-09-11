Парикмахер из Пакистана стрижет клиентов сразу 15 ножницами. ВИДЕО

В Пакистане сняли на видео местного парикмахера Садика Али, который стрижет посетителей своего парикмахерского салона, используя пятнадцать ножниц одновременно, передает The Mashable.

33-летнему мужчине требуется около 20 минут, чтобы постричь человека, при этом он берет за свою работу только два доллара, пишет korrespondent.net

Парикмахер стрижет в день только 20 человек, а среди его элитных клиентов числится национальная команда по крикету.

"Мне потребовалось пять лет, чтобы отточить свое мастерство и усовершенствовать технику", - признался Али.