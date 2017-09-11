Вечером будет опубликовано новое расследование о причастности Ренато Усатого к покушению на Германа Горбунцова

Новое расследование покушения на бизнесмена Германа Горбунцова должно быть опубликовано сегодня вечером. Объявление было сделано новым Исследовательским проектом Zeppelin Investigation, который опубликовал несколько тизеров фильма.

Фильм касается лидера «Нашей Партии», примара Бэлць Ренато Усатого. Расследование, которое будетопубликовано сегодня, в 19:30, станет продолжением другого, с таким же названием, «Убийца в законе», которое появилось в ноябре 2014 года, передает politics.md.

В одном из тизеров, опубликованных на zeppelin.md, появляется криминальный авторитет Ион Друцэ, известный как Ваня Писатель. В этом видео Писатель рассказывает о своих отношениях с Ренато Усатым и обещаниях, которые политик дал не только ему, но и другим лидерам преступного мира.

Напомним, что Ренато Усатый объявлен в розыск в Молдове за покушение на убийство. Прокуроры обвиняют примара Бэлць,бежавшего в Москву, в том, что он приказал убить банкира Германа Горбунцова. Попытка убийства потерпела неудачу. Предприниматель, скрывшийся в Лондоне, выжил после того, как его Виталий Прока в него стрелял. Впоследствии Прока был задержан и осужден в Румынии за еще одну попытку убийства.