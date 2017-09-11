Владельцы сняли на видео уходящий под воду магазин в Майами. ВИДЕО

Улицы Майами оказались затоплены из-за урагана «Ирма», обрушившегося на американский штат Флорида. Владельцы одного из магазинов города сняли на видео, как к витринам подступает вода, передает New York Post.

Через стекла видно, что уровень воды снаружи превышает метр. При этом затапливать начинает и сам магазин, пишет lenta.ru

10 сентября ураган «Ирма» обрушился на Флориду, ранее он бушевал на Кубе, в Пуэрто-Рико и Доминикане. Его жертвами стали уже 25 человек.