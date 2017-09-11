Подробности о пропавшей женщине во время экскурсии в Ципово

В Цыпова пропала 30-летняя Ирина Качалова. Она потерялась во время экскурсии. Мобильный телефон остался в палатке. Ее исчезновение обнаружили в субботу вечером. Женщину ищут до сих пор.

Ирина Качалова живет в Яловенах, у нее двое детей. Она поехала в Цыпова на отдых. По словам других туристов, она ушла в лес одна и не вернулась.



Муж говорит, что в последний раз разговаривал с женой по телефону в субботу днём.

Поисками Ирины занимаются полицейские и добровольцы из Резины, привлекли также кинолога.



Приметы пропавшей: среднего роста, волосы каштановые, была одета в розовую блузку и черные брюки. Если кто-то знает о местонахождении Ирины, просьба позвонить по номеру 068050709 или 902.