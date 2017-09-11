Причиной смерти Андрея Брагуцы стала пневмония. Прокуроры получили окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы. По их словам, пневмония у погибшего развилась в тюрьме. В камере ему не дали даже одеяла.
"Согласно заключению судмедэкспертов, смерть наступила в результате дыхательной недостаточности, вызванной двусторонней пневмонией. Болезнь возникла и прогрессировала, когда Брагуца уже находился под ответственностью государства. Он заболел самое позднее за четыре дня до смерти", - сообщил глава отдела Генеральной прокуратуры Ион Каракуян.
Прокуроры говорят, что в камере Брагуцу держали раздетым.
"Его оставили без одежды, не дали одеяла, что и привело к таким последствиям. Он оставался раздетым практически весь период ареста", - сказал глава отдела Генеральной прокуратуры Ион Каракуян.
В муниципальной полиции комментировать результаты экспертизы отказались. Адвокат семьи погибшего Вадим Виеру заявил, что изучит документы и запросит мнения международных экспертов.
По делу о смерти Брагуцы арестованы четыре человека - его сокамерник и трое полицейских. Они не стали вмешиваться, когда Брагуцу избивали в изоляторе предварительного содержания. Четверо полицейских и пятеро сотрудников тюремной охраны отстранены от работы на время следствия.
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авторы DW