Дело Андрея Брагуцы: судмедэксперты установили причину смерти

Причиной смерти Андрея Брагуцы стала пневмония. Прокуроры получили окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы. По их словам, пневмония у погибшего развилась в тюрьме. В камере ему не дали даже одеяла.

"Согласно заключению судмедэкспертов, смерть наступила в результате дыхательной недостаточности, вызванной двусторонней пневмонией. Болезнь возникла и прогрессировала, когда Брагуца уже находился под ответственностью государства. Он заболел самое позднее за четыре дня до смерти", - сообщил глава отдела Генеральной прокуратуры Ион Каракуян.



Прокуроры говорят, что в камере Брагуцу держали раздетым.



"Его оставили без одежды, не дали одеяла, что и привело к таким последствиям. Он оставался раздетым практически весь период ареста", - сказал глава отдела Генеральной прокуратуры Ион Каракуян.



В муниципальной полиции комментировать результаты экспертизы отказались. Адвокат семьи погибшего Вадим Виеру заявил, что изучит документы и запросит мнения международных экспертов.



По делу о смерти Брагуцы арестованы четыре человека - его сокамерник и трое полицейских. Они не стали вмешиваться, когда Брагуцу избивали в изоляторе предварительного содержания. Четверо полицейских и пятеро сотрудников тюремной охраны отстранены от работы на время следствия.





