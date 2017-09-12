Крупнейший в мире автопроизводитель Volkswagen пообещал вложить миллиарды долларов в разработку новых электромобилей и представить меньше чем через 15 лет, к 2030 году, электроверсии всех своих моделей.
До масштабного скандала, разразившегося два года назад из-за занижения Volkswagen показателей вредных выбросов, автопроизводитель почти не замечал развития рынка электромобилей и беспилотных автомобилей.
Сейчас же немецкий концерн намерен вложить свыше 20 млрд евро в развитие электрокаров в надежде составить конкуренцию Tesla и другим производителям электромобилей, создав массовый рынок электромобилей, сообщает ВВС.
"Такие компании, как Volkswagen, должны вести за собой, а не плестись следом", - сказал, объявляя планы компании в преддверии Франкфуртского автосалона, гендиректор Volkswagen Маттиас Мюллер.
Немецкая фирма планирует к 2025 году предложить 80 новых электромобилей.
Другой немецкий производитель Daimler пообещал, что к 2022 году предложит полностью электрические версии всех автомобилей Mercedes-Benz.
Тем не менее, VW стал первым крупным автопроизводителем, объявившим о выпуске электромобилей для массового рынка.
Великобритания и Франция ранее объявили о планах в целях борьбы с загрязнением воздуха с 2040 года запретить продажу новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе.
Над похожим шагом размышляет и Китай, крупнейший автомобильный рынок в мире.
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ОВЕН
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW