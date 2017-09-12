Авария на Чеканах: автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в легковушку

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб этой ночью на Чеканах. Один из водителей выехал на встречную полосу и врезался в легковушку. Пострадавших нет, а вот машины восстановлению не подлежат.

По данным полиции, водитель, который спровоцировал ДТП, был пьян.



Мужчина признался, что выпил, желая расслабиться после рабочего дня. Другой водитель рассказал, что не успел избежать столкновения, так как машина возникла практически внезапно.



Виновному водителю грозит уголовное дело и лишение водительских прав.

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