В Цынцаренах обновили практически всю инфраструктуру

В Цынцаренах в рекордно короткие сроки обновили практически всю инфраструктуру - отремонтировали дороги и тротуары, обустроили площадку для детей.

"Спортивную площадку тоже построило ЖКХ. Она уже готова. К середине сентября планируем обустроить и игровую площадку", - сказал начальник ЖКХ.



Местный детский сад откроет свои двери для воспитанников уже через неделю.



"На этой неделе будем работать в ускоренном режиме. Мобилизуем всех: рабочих из столицы и местных мастеров. Если понадобиться, привлечём к работе и родителей, чтобы завершить намеченное в срок", - директор детсада, Цынцэрень Виолетта Спыну.



Близки к завершению и другие проекты обновления инфраструктуры. На улицах проведено освещение.



"Мы выполнили все задачи, о которых нас просили: и в детском саду, и в школе, и в мэрии. Почистили и вырубили деревья. Практически все выполнили", - замдиректора МП "Зеленое хозяйство" Галина Ляху.



"Было восстановлено практически пять километров линий. Установлено 85 столбов электропередач", - глава предприятия Lumteh Анатлий Апарату.



Местные жители переменам рады.



В ближайшее время муниципальные власти планируют решить вопрос очистки воды в колодцах.



"Одним из возможных решений может стать подключение к сети Апэ-Канал. А со временем можно будет подключить и ближайшие села", - глава Apă Canal Вероника Херца.



Проекты по улучшению инфраструктуры села Цынцарены оплачиваются из бюджета столицы. На эти цели уже потратили шесть миллионов леев.





