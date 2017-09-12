На должность генсека правительства претендуют два кандидата

На должность генерального секретаря правительства претендуют два кандидата. Их имена объявят после того, как комиссия рассмотрит их пакет документов.

Затем претендентов проверят на неподкупность, после чего они пройдут собеседование. А в ближайшие две недели заканчивается конкурс для кандидатов, претендующих на пост заместителя генсека кабмина.

Также будут объявлены конкурсы для желающих занять должности генеральных секретарей в шести министерствах. Подробную информацию можно найти на сайте cancelarie.gov.md, в разделе "Funcții Vacante".





