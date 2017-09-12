Итальянская компания планирует открыть в Молдове фабрику по производству туалетной бумаги

Итальянская компания намерена открыть в Молдове фабрику по производству туалетной бумаги. Сумма инвестиций - четыре миллиона евро. Продукцию будут экспортировать.

Этот вопрос обсудили замминистра экономики и инфраструктуры Виталий Юрку и глава итальянской компании. Откроют предприятие в свободной экономической зони в Отаках. Для развития бизнеса фирме предоставят льготы.

Итальянская группа - одна из крупнейших в мире в области производства и обработки бумаги, годовой оборот которой превышает 200 миллионов евро.





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