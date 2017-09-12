Флорида начинает восстанавливаться после урагана "Ирма"

Во Флориде начались спасательные и восстановительные работы, после того как в ночь на понедельник на штат обрушился ураган "Ирма". Приблизившись к Майами, ураган ослабел, но "Ирма" все равно нанесла значительный ущерб многим городам штата.

Местные СМИ сообщают о четверых погибших. Ситуацию на островах Флорида-Кис, примерно в 25 км от Майами, спасатели описывают как гуманитарный кризис.

В ночь 10 сентября скорость ветра в урагане "Ирма" достигала 160 км/ч. "Ирму" теперь классифицируют как тропический шторм и перестали считать ураганом.

Ранее "Ирма" ударила по Кубе, принеся проливные дожди и шквальный ветер. По данным СМИ, скорость ветра на Кубе достигала 250 километров в час, высота волн - семи метров.

Также "Ирма" практически полностью разрушила остров Барбуда, но обошла стороной Багамские острова.

В целом, Майами могло не повезти намного больше. Центр урагана не прошелся по самому городу, но сильно задел Флорида-Кис (цепь коралловых островов на расстоянии около 25 км от побережья США). Именно к островам приковано внимание спасателей.

Связь с островами была плохой еще в пятницу. Какое-то количество людей эвакуировалось и остановилось в том же отеле, что и мы, и у них с трудом получалось поддерживать связь с родственниками, которые остались.

Как сообщается, на островах остались пережидать шторм около 10 тысяч человек. Мы не знаем, что с ними сейчас.

Первое, что предстоит сделать спасателям, - это проверить, сколько из 42 мостов, соединяющих острова между собой, остались целыми. Если не функционален хотя бы один, то могут возникнуть проблемы - какой-то из островов может оказаться в изоляции.

Весь район островов закрыт - попасть туда невозможно, пока власти не закончат оценку ущерба.

Более 3,4 миллиона домов по всему штату Флорида остаются без электричества. Только в Майами оборвало 80% всех высоковольтных проводов, большие районы города затоплены, хотя по сравнению со многими другими частями штата городу не было причинено катастрофического ущерба.

На видео с беспилотника из города Нейплз, на берегу Мексиканского залива примерно в 200 км к северо-западу от Майами, видны ряды разрушенных одноэтажных домов и затопленные улицы между ними.