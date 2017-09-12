Землетрясение в Мексике: число погибших возросло до 96

В Мексике число погибших в результате землетрясения возросло до 96 человек. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что больше жертв было подтверждено в сильно пострадавших южных штатах Оахака и Чьяпас. В данный момент жители ремонтируют разрушенные дома и малые предприятия. Около 1800 военных задействованы для преодоления последствий стихийного бедствия и поиска людей под завалами.

Кроме того, южные регионы страны, в частности, наиболее пострадавший штат Оахака, посетил президент Энрике Пенья Ньето. Это было самое сильное землетрясение в стране с 1985 года, сообщает korrespondent.net

Как известно, землетрясение магнитудой 8,1 балла у южного побережья Мексики произошло в четверг, 7 сентября, поздно вечером.