В Одессе избили проукраинскую активистку

В центре Одессы злоумышленник избил активистку Алину Радченко, известную как Подолянка.

Отмечается, что неизвестный подбежал к активистке сзади и нанес сильный удар по голове.

По словам советника начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка, полицейский случайно был на месте происшествия в гражданском, догнал злоумышленника и пытался его задержать. Однако нападающему удалось вырваться и убежать, пишет korrespondent.net

Как сообщила пострадавшая, неизвестный после удара заявил, что "она это заслужила".

По данному факту открыто уголовное производство по статье 125 ККУ об умышленном легком телесном повреждении.

По данным СМИ, Алина Подолянка – известная в Одессе проукраинская активистка, заместитель председателя городской организации политической партии "Народный Рух Украины".