В Шотландии под приютом нашли останки более 400 детей

В Шотландии под зданием детдома нашли останки более 400 детей, передает The Guardian. Детский дом работал с 1864 по 1981 год, и за этот период через заведение прошли более 11 тысяч детей.

В 2004 году стало известно о жестоком обращении с воспитанниками. Приют ранее принадлежал организации "Сестры милосердия".

Как сообщается, согласно архивным данным, большинство детей в приюте умирали по естественным причинам, в основном от таких заболеваний как туберкулез и пневмония, пишет korrespondent.net

Сейчас полиция проводит расследование по факту жестокого обращения с детьми.