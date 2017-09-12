Глава Демпартии, Влад Плахотнюк сообщил о намерении внести в Конституцию пункт о евроинтеграции

Проект изменения конституции, который призван закрепить европейский путь Республики Молдова в высшем законе страны уже много месяцев находится на стадии разработки в Демократической партии. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил глава Демпартии, Влад Плахотнюк.

По его словам, инициатива основывается на Постановлении Конституционного суда №24 от 9 сентября 2014 года. В постановлении сказано, что ориентация на европейское демократическое и ценностное пространство является определяющим элементом конституционной идентичности Республики Молдова.

"Отталкиваясь от этого решения, мы приняли решение инициировать внесение в конституцию нормы, которая будет четко гласить, что стратегическая ориентация Республики Молдова - это европейская интеграция" - заявил Плахотнюк.

По словам лидера парламентского большинства, таким образом они хотят всем четко дать понять, что направление в котором мы двигаемся, это европейская интеграция.