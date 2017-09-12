Дубай построит аналог итальянской Венеции за 680 млн долларов

Дубай объявил о строительстве проекта "плавающего города", за основу которого взят итальянский город Венеция, стоимость проекта составляет 680 миллионов долларов, сообщает издание Arabian Business.

Проект будет расположен на островах The World Islands в 4 километрах от побережья Дубая.



Часть дубайской "Венеции" будет находиться под водой. Посетители смогут приезжать по морю или на воздушном транспорте и регистрироваться на "площади Святого Марка" (площадь с таким же названием находится в Венеции) под водой. Затем гостей будут каналами перевозить в места для отдыха на импортированных из Италии гондолах, пишет РИА Новости

Помимо отелей и прочих мест для отдыха внутри дубайской "Венеции" будут расположены площадки для проведения традиционных итальянских фестивалей, культурных выставок и мероприятий.

Вокруг проекта под названием The Floating Venice ("Плавающая Венеция") будут выращены 400 тысяч квадратных футов морских кораллов и расположены 12 плавающих пляжей.

По словам застройщика, проект рассчитан как минимум на 100 лет службы. Он откроется для посетителей в 2020 году.





