Президент не поддержит кандидатуру, предложенную парламентским большинством

Президент республики Игорь Додон, объявил, что не поддержит кандидатуру предложенную парламентским большинством.

"Я просил профессионального военного, а правительство предлагает грантового мальчишку. Кабинетного "реформатора"" - написал в Facebook Додон.

По его словам, он не может принять такую кандидатуру, не только по причине некомпетентности в военной области, но и по причине сомнительного опыта работы в кабинетах Филата и Лянкэ.

Президент считает, что Национальная армия должна управляться профессионалом, который хорошо знает специфику военного менеджмента. Глава государства оставил за собой право выдвинуть такую кандидатуру.

Додон отметил, что не согласится на кандидатуру Стурзы, даже если правительство предложит ее повторно, пишет point.md.