Молдавские фермеры будут использовать беспилотники для наблюдения за виноградниками

Молдавские виноградари смогут использовать в хозяйстве беспилотные дроны. С их помощью можно будет своевременно обнаружить болезнь растения.

Аппарат уже протестировали в селе Танатары Каушанского района. По словам агронома Андрея Гангана, раньше на проверку растений уходило несколько дней, сейчас же - всего несколько минут.



"Антракноз винограда поражает в основном листву растения. Побеги развиваются слабо, ягоды содержат меньше сахара. Все это приводит к значительным потерям в качестве и количестве урожая", - агроном Андрей Ганган.



Полученные данные проанализируют специалисты из США. Результаты объявят через полтора месяца.



"Мы разработали алгоритм, который позволяет нам обнаружить потемнение листа, вызванное болезнью", - представитель компании-производителя софта Тим Стеккенгер.



Беспилотный дрон обошёлся в 22 тысячи долларов. Ещё 30 - заплатили за программное обеспечение аппарата. Дрон привезли в Молдову в рамках проекта, который финансируют американское Агентство по международному развитию и швейцарское правительство.



"Из-за этих болезней в течение мы 25 лет потеряли половину виноградников. Если раньше у нас было 184 тысяч гектаров, сейчас осталось примерно 100 тысяч", - директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.



Подобные беспилотники уже используют в Германии и Канаде. Нашей стране понадобится пять подобных аппаратов.





