В конце сентября депутаты перейдут к рассмотрению законов, которые президент вернул в парламент

Молдавские депутаты готовятся повторно рассмотреть законы, которые отклонил и вернул обратно в парламент президент страны.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду рассказал, когда состоится первое пленарное заседание высшего законодательного органа, а также о судьбе законов, которые не промульгировал президент республики.

"Президент Додон вернул в парламент 12 законов на повторное рассмотрение. Попросил председателей комиссий в срочном порядке рассмотреть их представить парламенту с предложением отклонить или утвердить, исходя из приведенных президентом аргументов или отсутствия их", — сказал Канду журналистам в пятницу на брифинге.

После чего, как отметил спикер законодательного органа, на первом пленарном заседании парламента, которое скорее всего пройдет в конце сентября депутаты перейдут к рассмотрению законов, которые президент вернул в парламент.

Среди законов, которые не промульгировал Додон, значится проект о праздновании 9 Мая наряду с Днем Победы и Дня Европы, а также пакет законов о Гагаузии, пишет ru.sputnik.md





