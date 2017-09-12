Российские города взволнованы рядом анонимных звонков о бомбах, людей эвакуируют

Сразу в нескольких российских городах власти во вторник, 12 сентября, проводят экстренную эвакуацию населения в связи со шквалом анонимных звонков о якобы заложенных взрывных устройствах. В частности, в Приморском крае и на Сахалине эвакуировали посетителей и работников торговых центров. В Перми эвакуация затронула мэрию, ТЦ, вокзалы и школы. В Красноярске неизвестные сообщили о минировании мэрии, ТЦ, автовокзала и аэропорта.

Эвакуация людей в связи со звонками о минировании в понедельник и во вторник прошла в Челябинске, Уфе, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Магадане, Стерлитамаке. Там также поступили анонимные сообщения о заложенных бомбах в учебных заведениях, торговых центрах и в кинотеатрах. Неизвестные два дня подряд, 10 и 11 сентября, сообщали о минировании администрации Омска, а также о заложенных бомбах в кинотеатрах и ТЦ - там тоже проводилась эвакуация, взрывных устройств не нашли.

Посетители ТЦ на Сахалине и в Приморье были эвакуированы во вторник из-за анонимных звонков о минировании зданий. Полиция проверяет здания, сообщили ТАСС в региональных УМВД. "В полицию поступили сообщения о заминировании ряда объектов в городе Владивостоке. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность звонившего", - заявили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. По словам очевидцев, людям пришлось покинуть крупные ТЦ "Черемушки" и "Седанка-сити".

В Южно-Сахалинске, по данным областного УМВД, поступили анонимные звонки о минировании зданий торговых комплексов "Сахалин", "Орбита", "Аист", "Плаза", "Славянский" и "Сити Молл".

Во вторник в Красноярске проходит эвакуация сразу из нескольких торговых центров, автовокзала, мэрии, аэропорта Емельяново. Эту информацию "Новостям ТВК" подтвердили в краевой полиции. По данным прессы, людей из-за сообщений о бомбах эвакуируют из ТЦ "Взлетка plaza", "Красноярье", "Атмосфера дома", "Полтавский", "Квант", ТРЦ "Планета" и супермаркета "Командор".

"В городскую полицию поступают сообщения о том, что обнаружены подозрительные предметы в разных частях города. Проводится проверка", - рассказали журналистам в пресс-службе краевой полиции. Как сообщила "Новостям ТВК" председатель городского Совета Татьяна Казанова, в полицию поступил звонок о минировании здания мэрии, откуда тоже всех эвакуировали.



Подробнее: http://www.newsru.com/russia/12sep2017/bombs.html