Bentley представил самый быстрый в мире внедорожник

Британский автопроизводитель класса люкс Bentley Motors показал на Международном автомобильном шоу во Франкфурте автомобиль Bentayga W12, ставший самым быстрым внедорожником в мире.

Модель оснащена шестилитровым силовым агрегатом W12 с двойным турбонаддувом, благодаря которому машина разгоняется до 100 километров в час за 4,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 301 километр в час.

По информации пресс-службы Bentley, автомобиль сочетает «невероятную роскошь, спортивный характер, отличные внедорожные характеристики и комфорт повседневного использования».

8 сентября компания представила на выставке в Москве топовую версию своего внедорожника — Bentayga Mulliner. Созданный ателье Mulliner — подразделением Bentley, специализирующимся на индивидуальных заказах клиентов, — он выпущен ограниченной серией, пишет lenta.ru

Дизайн Bentayga Mulliner дополняют опциональная двухцветная окраска кузова, 22-дюймовые колесные диски, охладитель бутылок и новые вставки из шпона.