Российское озеро окрасили в фиолетовый ради фотосессии молодоженов

В Астраханской области моленое озеро Баскунчак покрасили в фиолетовый цвет ради свадебной фотосессии. Об этом сообщили местные СМИ. В связи с инцидентом природоохранная прокуратура региона начала проверку.

Тревогу подняли пользователи соцсетей, которые раскритиковали идею разукрашевания озера. Известно, что Баскунчак находится рядом с заповедной зоной. Если будет обнаружено, что молодожены загрязнили озеро вредными, токсичными веществами, то им грозит штраф., пишет vesti.ru

Судя по снимкам, какие-то вещества ради фотосессии в озеро все же добавили. На снимках оно напоминает ванную с фиолетовой пеной, пишет астраханское издание "Арбуз".

Между тем, в организации, которая устроила данную фотосессию, заявили, что использовали пищевые красители. В соцсети "ВКонтакте" они написали, что уже к концу фотосессии красители начали обесцвечиваться из-за агрессивного насыщенного солевого раствора озера.

"Мы считаем правильным, что журналисты освещают социально значимые темы, и что общество все больше волнуют вопросы экологии", — отметили в компании.

На озере Баскунчак добывают соль. Считается, что здесь находятся неисчерпаемые запасы соли.