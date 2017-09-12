В лондонской канализации обнаружили ком жира весом в 130 тонн

В канализационном тоннеле под лондонским районом Уайтчепел обнаружили засор в виде кома из жира, грязи, неразлагаемых салфеток, подгузников и другого мусора общим весом в 130 тонн. По объему этот ком примерно равен одиннадцати двухэтажным автобусам.

Такой ком, или "фэтберг", как их называют по словам "фэт" (жир" и "айсберг") является рекордным в истории лондонской канализации, сообщает Evening Standard. До этого самые крупные фэтберги составляли весом примерно 10-15 тонн.

Ожидается, что на устранение засора уйдет примерно три недели. Восемь рабочих дробят его при помощи струй воды высокого давления из шлангов, после чего мусор вместе с водой откачивается и направляются на станцию переработки.