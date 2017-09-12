На "Новой волне" Лолита шокировала публику мини-шортиками

В Сочи на фестивале "Новая волна" певица Лолита Милявская шокировала публику короткими шортиками. Звезда дополнила образ ковбойскими сапогами.

Она появилась в New Wave Hall в этом образе, пишет сайт "Комсомольская правда". Планируется, что Лолита исполнит песню "Ты мое море", ставшую хитом. Композиция также попала на первые строчки в iTunes, пишет vesti.ru

Стоит отметить, что оригинальные образы Лолиты в этом году не в первый раз обсуждаются в СМИ. Ранее соцсети облетели ее фотографии в обтягивающем комбинезоне. На "Новой волне" Милявская уже выходила на сцену с пакетом молока.