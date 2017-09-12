Саакашвили: паспорт находится в кабинете у Порошенко

Бывший глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что его паспорт находится у президента Украины Петра Порошенко, передает "Интерфакс".

Во время зачитывания административного протокола о незаконном пересечении границы во Львове на вопрос представителя Госпогранслужбы Украины, может ли он предъявить документы, удостоверяющие личность, Саакашвили ответил, что "документы и удостоверения — у вашего президента, у нашего президента Украины в кабинете", пишет vesti.ru

Как сообщалось, в понедельник Михаил Саакашвили заявил, что украинские стражи порядка забрали его паспорт в ходе обыска в автобусе, на котором он ехал через украинско-польскую границу. По его словам, представители спецслужб обыскали автобус, после чего паспорт исчез, и предложил СМИ "делать из этого выводы самим". Однако заявление Саакашвили об изъятии паспорта в полиции опровергли.