Госдолг США превысил 20 трлн долларов

Всего за один день американский госдолг взлетел на $318 млрд и превысил отметку $20 трлн. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп и Конгресс США согласовали временное повышение потолка госдолга и отложили вопрос до декабря.

Потолок госдолга был достигнут еще в марте, и с тех пор американский Минфин был серьезно ограничен в заимствованиях.

Все это время лимит был установлен на уровне $19,808 млрд. Чтобы удерживать уровень долга в марках, казначейство было вынуждено использовать так называемые "чрезвычайные меры", то есть изыскивать резервы. Впрочем, к моменту разрешения вопроса с потолком госдолга, резервы эти были практически исчерпаны. Из $399 млрд в начале года на 6 сентября оставалось лишь $38,6 млрд.



Повышение лимита госдолга позволяет Минфину США не только избежать бюджетного кризиса с закрытием правительственных учреждений, выделить более $15 млрд на ликвидацию последствий урагана "Харви", но и начать запланированное размещение облигаций, которое станет самым масштабным за 8 лет, сообщает vesti.ru.

В августе Казначейство США опубликовало план размещений на последний квартал: планируется разместить бонды на $501 млрд. Это рекордный объем с 2009 г.





Такое масштабное увеличение предложения мы сравнивали с "долларовым пылесосом", что в итоге приведет к росту курс американской валюты. Все очень просто: предлагая новые бумаги в большом объеме, Минфин привлекает инвесторов, которые вкладывают деньги в долларовые активы. Это в свою очередь приводит к росту спроса на доллары. Учитывая объем размещения, можно смело прогнозировать мощное ралли американской валюты.



Возможно, оно уже началось. Индекс доллара к корзине шести основных валют поднимается с пятницы.

Трехмесячное продление до декабря не является расширением X-Date: в течение нескольких месяцев после 15 декабря у казначейства еще будет существовать денежная подушка.



