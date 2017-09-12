Более 700 жителей Японии пострадали от экстремальной жары

Жители Японии страдают от сильной жары. За прошедшие семь дней 733 человека получили тепловые удары. Им потребовалась госпитализация, сообщает ТАСС.

С 1 мая – момента наступления жаркой погоды – скончались по меньшей мере 44 человека. В прошлом, 2016 году жертвами жары стали более ста человек, десятки тысяч были госпитализированы, сообщает vesti.ru

Власти рекомендуют жителям пить больше воды, не проводить много времени на солнце, носить головные уборы.

Вместе с тем прогнозы синоптиков обнадеживают: жара постепенно спадает, во многих регионах начались дожди.