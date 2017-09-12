В Ираке россиянина приговорили к смертной казни за терроризм

Центральный уголовный суд Багдада приговорил гражданина России к смертной казни через повешение по обвинению в принадлежности к группировке "Исламское государство"*, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении суда.

"Центральный уголовный суд рассмотрел дело россиянина, принадлежавшего к так называемой бригаде "Аз-Заркауи" — одного из формирований "Исламского государства", — заявил официальный представитель Высшего судебного совета.

Представитель совета пояснил, что россиянина задержали силы безопасности во время операции по освобождению Мосула, после того как он израсходовал все боеприпасы, пишет РИА Новости.

Отмечается, что обвиняемый признался в совершении ряда терактов против сил безопасности с 2015 года. Представитель Высшего судебного совета добавил, что речь идет о приговоре суда первой инстанции, и он может быть обжалован.

В российском посольстве РИА Новости заявили, что пока не получали информацию о приговоренном к смертной казни соотечественнике.





