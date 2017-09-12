В центре Стокгольма нашли парусный корабль XVII века

На набережной островка Скепсхольмен в центре столицы Швеции Стокгольма обнаружили остатки королевского флагмана XVII века.

Археологи из Стокгольмского Морского Музея полагают, что корабль был в основном построен в период между 1612 и 1614 годами, пишет The History Blog.

"Мы были очень удивлены, потому что у нас есть старые карты, которые показывают некоторые затонувшие корабли с начала 1800-х годов. Но на этих картах не было никаких признаков крушения подобного парусника", - рассказывает один из участников раскопок, морской археолог Джим Хансон. Хансон добавляет, что корабль нашли "почти случайно", во время ремонта на набережной.

Как полагают ученые, это остатки корабля "Скипетр", построенного в 1615 году. Анализ древесины показал, что деревья были срублены в шведских лесах в 1612-1613 годах. Раскопанные на данный момент части парусника включают в себя секцию корабля примерно на два метра выше киля.

"Эти части действительно хорошо сохранились. Это только первый уровень палубы, но вы можете увидеть вырезанные знаки на древесине, например. Очень приятно, что мы выкопали эти части", - признается Хансон.

Ученые добавляют, что первые плавания "Скипетра" датируются 1617 годом. Этот корабль был одним из флагманов флота молодого короля Густава Адольфа. Именно на нем король в 1621 году отправился в успешный завоевательный поход на Ригу. Судя по всему, корабль был списан из состава флота в 1639 году, а затем затоплен во время строительства верфи около Стокгольма, пишет nv.ua