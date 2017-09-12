Facebook тестирует новые функции

Социальная сеть "Фейсбук" тестирует сразу несколько новых функций. Ресурс хочет дать пользователям возможность искать наставников среди других владельцев аккаунтов и смотреть видео в пути без доступа к сети.

Наставники и подопечные получат возможность общаться как в десктопной версии соцсети, так и в мобильном приложении. Как отметил генеральный директор "Фейсбука" Марк Цукерберг, у соцсети есть все возможности улучшить жизнь пользователей и помочь им найти новые перспективы в работе, пишет life.ru.

"Фейсбук" был сосредоточен на том, чтобы помочь людям связываться с теми, кого они уже знают. Потом мы создали алгоритм, который рекомендует вам людей, которых вы можете знать. Однако очень важно связать пользователей с людьми, которых им нужно знать, — наставниками, — заявил Цукерберг.

Помимо всего прочего, "Фейсбук" предоставил небольшому числу пользователей Android доступ к экспериментальной функции под названием Instant Videos. Соцсеть загружает ролики в тот момент, когда устройство подключено к Wi-Fi, а затем в дороге владелец аккаунта может просматривать их без подключения к интернету, пишет TechCrunch.