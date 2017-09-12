Обнаружен генетический механизм старения мозга

В ходе длительного исследования мозговой активности и экспрессии генов в частности исследователи из Университета Эдинбурга пришли к выводу, что, вне зависимости от особенностей организма, мозг человека развивается и постепенно стареет благодаря встроенному в генетический код биологическому механизму, сообщает Medicalxpress.

В ходе исследования генетики выяснили, что наибольшим изменениям процессы, прямо или косвенно связанные с активностью мозга, подвергаются в возрасте 25–26 лет. Открытие "генетического календаря", по мнению учёных, позволит совершить огромный шаг вперед в направлении поиска лекарства от нейродегенеративных заболеваний и других тяжёлых недугов.

Эксперты российского медико-генетического центра Genotek отмечают, что, несмотря на прогресс в исследовании генетических заболеваний, создать универсальную таблетку от старости на современном этапе развития науки и технологий пока невозможно, пишет life.ru

По словам Ильинского, вероятнее всего, борьба со старением будет сводиться к борьбе с отдельными проявлениями — развитием нейродегенеративных процессов и таких процессов, как старение кожи. Далеко не всегда замедление этих процессов требует вмешательства генной инженерии — многие процессы уже сегодня можно корректировать лекарственными препаратами. По мнению генетиков, существенный прогресс в терапии старческих заболеваний не будет связан с генной инженерией.