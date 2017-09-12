Люди начали занимать очередь за iPhone 8

Австралийский журналист Люк Хоупвел опубликовал в "Твиттере" фотографию первого покупателя, ожидающего появления новых iPhone в магазине Apple в Сиднее.

"За два дня до анонса гаджета мужчина разбил лагерь перед Sydney Apple Store", — написал Хоупвел.

Стоит отметить, что в Сети также есть снимки людей, которые заняли очередь перед магазином ещё раньше — 8 сентября, пишет life.ru

Презентация iPhone 8 состоится 12 сентября в Театре имени Стива Джобса. Мероприятие пройдёт на территории нового кампуса Apple.

Ожидается, что Apple будут представлены смартфоны iPhone 7s и 7s Plus, а также новый флагман iPhone 8. Ранее устройства уже неоднократно появлялись на шпионских снимках с производства.