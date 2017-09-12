Евросоюз будет уделять больше внимания странам "Восточного партнерства"

Страны «Восточного партнерства» (ВП) нынешней осенью будут в центре внимания Евросоюза. 12 сентября в Брюсселе состоится Конференция региональных и местных органов власти ВП (CORLEAP). Эта ежегодная встреча будет посвящена «важности углубления связей с местными властями в странах Восточного партнерства».

Как сообщает ИНФОТАГ, в среду в Киеве пройдет II медиа-конференция «Восточного партнерства», которая призвана стать платформой для обсуждения «нарастающих трудностей, стоящих перед журналистами».



4 октября в Таллинне состоится конференция электронного партнерства ВП, в ходе которой будут рассмотрены политические рекомендации по развитию электронного управления в странах «Восточного партнерства».



А 25-26 октября, также в столице Эстонии будут организованы Конференция гражданского общества ВП и ежегодная ассамблея его Форума гражданского общества. Их участники сосредоточат внимание на отношениях между правительствами и гражданским обществом.



Параллельно, 26-27 октября, там же состоится бизнес-форум ВП. На нем будет дана оценка достижений партнерства с точки зрения бизнеса и продолжено обсуждения путей укрепления связей между предпринимателями ЕС и партнерами ВП.



Заключительным и самым важным мероприятием станет V Саммит «Восточного партнерства», который пройдет в Брюсселе 24 ноября и соберет глав государств и правительств из стран-членов ЕС, а также Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины. Они подведут итоги достигнутого и наметят планы на будущее.