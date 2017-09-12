Игорь Додон: у Приднестровья нет иного выхода, кроме вхождения в состав Молдовы

Президент Игорь Додон считает, что у Приднестровья нет иного выхода, кроме вхождения в состав Молдовы. Об этом он заявил в интервью российскому еженедельнику «Аргументы и факты».

«Некоторые политики и руководители на левом берегу пока этого не понимают — мол, не хотим с Кишиневом даже разговаривать, только независимость. Пусть они не обижаются, но у Приднестровья есть два варианта: либо в состав Украины, как часть Одесской области, без каких-либо прав, без автономии, которую им никто не даст. Либо достойное место — а я открыто говорю о федерализации с сохранением всего, что у них есть сейчас, — в рамках единой Молдовы. Это нужно и им, и нам, потому что будет дополнительной гарантией, что мы не потеряем государственность», - заявил Додон.



Как сообщает ИНФОТАГ, по его словам, «для Приднестровья это важно еще и потому, что они выйдут из той серой непонятной ситуации, в которой находятся сейчас».



«Эта ситуация долго тянуться не может, независимого государства между Украиной и Молдовой не будет - его никто не признает. Стать частью Российской Федерации, подобно Калининградской области, тоже не получится. И чем быстрее наши братья с левого берега это поймут, тем будет лучше. Я понимаю их опасения на фоне всего того, что делают сегодня антироссийские парламентское большинство и правительство Молдовы, но наша задача - снять все это. Ведь у нас нет проблем, которые есть в других конфликтах, - религиозных или этнических, у нас и так многое уже вместе», - сказал президент.



Он назвал решение приднестровского конфликта «основной стратегической задачей», отметив, что это должно произойти в 2019-2020 гг.».