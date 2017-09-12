Андриан Канду находится с рабочим визитом в Турции

Спикер Андриан Канду будет находиться с 12 до 14 сентября в Турцкой Республике, где осуществляет официальный визит по приглашению своего коллеги, председателя Великого национального собрания Турции Исмаила Кахрамана.

Чиновники планируют обсудить укрепление молдавско-турецких отношений на парламентском уровне в рамках Группы дружбы, в том числе международных организаций, а также об эффективном сотрудничестве с органами власти АТО «Гагауз-Ери» на парламентской платформе.

Андриана Канду сопровождает президент Народного собрания АТО «Гагауз-Ери» Владимир Кысса. В парламентскую комиссию вошли вице-председатель Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, председатель Группы дружбы Республика Молдова – Турецкая Республика Анатолие Загородный, член Комиссии по культуре, образованию, исследованию, молодежи, спорту и СМИ и член Группы дружбы Республика Молдова – Турецкая Республика Николай Додогло, вице-председатель Комиссии по охране окружающей среды и региональному развитию Нае-Симион Плешка, пишет МОЛДПРЕС

Визит в столицу Турции начнется с возложения цветов к Мавзолею Anıtkabir, Анкара, построенного в честь Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя современной Турции и первого президента Республики.

В программу визита включены и другие встречи, а также официальный прием в честь 26-летия независимости Республики Молдовы, на котором председатель парламента встретится с диаспорой и дипломатическим корпусом Р. Молдова, аккредитованном в Анкаре.

Турецкая Республика является одним из основных экономических партнеров нашей страны, а также доноров. Через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) в Молдове были реализованы проекты на сумму 30 миллионов долларов США в таких областях, как обеспечение питьевой водой, гигиена, здравоохранение, образование и др.