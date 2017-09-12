Вице-премьер Георге Бэлан принял вчера нового специального представителя Украины в рамках переговоров по приднестровскому урегулированию Виктора Крижановского.
Основным предметом обсуждения стала приднестровская проблема. Вице-премьер отметил основные вопросы повестки дня переговоров и подходы к ним Кишинева, в том числе: необходимость устранения искусственных препятствий между двумя берегами Днестра для свободного передвижения, создание необходимых условий для надлежащего функционирования молдавских школ с преподаванием на латинской графике в приднестровском регионе, разблокирование доступа фермеров из Дубэссарского района к сельскохозяйственным участкам, открытие моста через Днестр между Гура Быкулуй и Бэчок и др.
Также Георге Бэлан подчеркнул необходимость продолжения переговоров на всех существующих платформах и более активное участие всех участников диалога, отметив, что Республика Молдова полагается на поддержку Украины в этом процессе, пишет МОЛДПРЕС
В свою очередь, украинский дипломат поблагодарил вице-премьера за полезную информацию и подчеркнул, что Украина недвусмысленно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова. Виктор Крижановски заверил, что в ходе своего мандата он будет использовать свой опыт для постепенного продвижения переговорного процесса и содействия конструктивному, прозрачному и открытому диалогу.
Виктор Крижановский также выполнял должность спецпредставителя Украины в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию в период 2008-2010 гг.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW