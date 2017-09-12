В столичных детсадах поварам увеличат зарплату

Заработная плата поваров в детских садах Кишинева будет увеличена на 50 процентов. Это предусматривает принятое сегодня столичным Муниципальным советом решени.

Проект предусматривает повышение зарплаты поваров, помощников поваров и нянечек в столичных детсадах.

Документ разработан после консультаций с финансовым и юридическим управлениями, которые изыскали необходимые для этого финансовые средства из муниципального бюджета. Так, на эти цели необходимы три миллиона леев, которые были найдены в резервном бюджете столицы.

На заседании фракция либералов предложила увеличить зарплату на 100% для вышеуказанных категорий, но эту поправку не поддержали другие советники, поскольку представители Финансового управления примэрии уточнили, что таких средств нет.

По представленным на заседании совета данным, до настоящего времени в Кишиневе не работают 12 детских садов из-за отсутствия поваров, зарплата которых составляет 900 леев.