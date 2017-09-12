Отключения воды в столице на 13 сентября

Потребители, проживающие на улице Узинелор, 167–171, 96–100 (включая номера с дробью), в среду, 13 сентября, останутся без водопроводной воды. Отключения воды запланированы в интервале между 09:00 и 16:00. В этот период будут выполняться работы по замене клапана диаметром 150 мм на ул. Узинелор, 169, передаёт IPN.



По информации АО „Apă-Canal Chișinău”, в среду будет приостановлена подача воды и на улице Друмул Виилор, 28, 30, 39, 41, 43; на улице Яловень, 96–100 (включая номера с дробью) и на улице Хынчешть, 64–76 (включая номера с дробью). Водоснабжение будет приостановлено с 09.00 до 17.00, в течение этого периода будут проведены работы по замене клапанов и счётчиков.



Кроме того, в связи с выполнением работ по повторному подключению отремонтированного участка водопровода диаметром 110 мм в городе Дурлешть, с 09.00 до 17.00 вода будет отключена на улицах Н. Димо, ​​1–49, Д. Кантемир и И. Солтыс, относящимся к этому населённому пункту.



Поставщик рекомендует потребителям обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки водоснабжения. По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.