Найдена мертвой пропавшая в Ципово женщина

Женщина, которая пропала в субботу, 9 сентября, во время экскурсии в монастырь Цыпово, была найдена мертвой возле одного из водопадов.

По данным спасателей, поиски женщины длились 3 дня, передает protv.md.

Помимо 30 спасателей, в поисках приняли участие альпинисты и кинологи.

Молодая женщина родом из Яловенского района исчезла во время экскурсии в монастырь Цыпово, куда отправилась с группой из 18 туристов. Члены группы поняли, что женщина исчезла только на второй день.

Отец женщины сообщил, что свидетели видели ее рядом с другими туристами, после чего она села в машину,читать далее https://point.md/ru/novosti/proisshestviya/propavshaia-v-tsypovo-zhenshchina-byla-naidena-mertvoi