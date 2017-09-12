В Чадыр-Лунге неизвестные сломали уличные фонари

Вандалы в Чадыр-Лунге сломали декоративные уличные фонари на детской площадке, построенной в городском парке городом-побратимом из Турции – Измит несколько лет назад.

Неизвестные сломали и похитили конструктивные элементы (светильники) уличных фонарей.

-Обидно, что люди не ценят то, что делается на благо города, не уважают чужой труд, вложенные силы и средства, — отметили в мэрии.

Представители местной власти уже обратились в правоохранительные органы, призвав установить лиц, причастных к акту вандализм, пишет gagauz.md