Во время пьяной драки двое мужчин убили своего товарища в Новоаненском районе

В пьяной драке собутыльники перерезали горло и проломили череп своему 34-летнему собутыльнику из села Мерень, новоаненского района.

Все произошло во время попойки - прямо у его дома. Несчастного забрали в больницу, но травмы от нанесенных побоев были несовместимы с жизнью - он скончался на руках врачей,пишет canal3.md

"Было установлено, что у пострадавшего резанная рана в области горла и проломлен затылок. Мы заподозрили, что преступником и был тот, кто вызвал полицию", сообщл пресс-секретарь ИП Яловень, Сильвия Ветку.

Подозреваемые задержаны. В полиции они рассказали, что сели выпивать вместе, да только не поладили, рассорились и началась драка. Им грозит до 25 лет тюремного заключения.