На Рышкановке мужчина покончил жизнь самоубийством

В квартире многоэтажного дома на Албишоаре в секторе Рышкановка 55-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Он нанес себе смертельные удары ножом в ногу.



Мужчина был на учете у психиатра. Он был дома со своей 57-летней женой, когда произошла трагедия.

"Женщина рассказала полиции, что муж долго жаловался на болевые ощущения в ноге, и он хотел ее отрезать, а сегодня взял нож и начал вонзать его в ногу. Жена сразу же вызвала скорую помощь, но, к сожалению, мужчина умер до прибытия медицинской бригады", - сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

Из-за сильного кровотечения мужчина скончался на месте. Правоохранители расследуют дело, чтобы установить все обстоятельства происшествия, пишет bloknot-moldova.md