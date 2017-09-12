Житель Каушан задержан по подозрению в подделке документов

Полиция задержала 22-летнего жителя Каушан по подозрению в подделке документов. Выходец из Каушан задержан по подозрению в подделке документов

Клиентов мужчина находил в соцсетях. Злоумышленник успел собрать со своих жертв 25 тысяч леев, но обещаний так и не выполнил. Недовольные клиенты обратились в полицию.

Сообщается, что мужчина уже отсидел год за подобное преступление. На сей раз, если его вина будет доказана, ему грозит до 6 лет тюрьмы или 27 тысяч леев штрафа.