Киртоакэ возмущен, что референдум назначили на день рождения его дяди Михая Гимпу

Муниципальный совет назначил дату референдума об отставке Дорина Киртоакэ. Состоятся он должен 19 ноября. За проголосовали 26 советников. Либералы, естественно, были против.

“Эта свора, собравшаяся здесь, на древней румынской земле, набросились на нашего мэра господина Киртоакэ”, - сказал муниципальный советник ЛП Василе Петря.

Советников от Народно-европейской партии либералы обвинили в пособничестве социалистам.

"Если вы хотите и впредь пресмыкаться перед социалистами и Кремлем, продолжайте", - заявил муниципальный советник ЛП.

"Люди вправе выбирать мэра. И мы должны обеспечить им это право. А либералы могут и дальше брызгать слюной", - сказал муниципальный советник НЕПМ Руслан Кодряну.

Для отставки мэра на референдуме достаточно на один голос больше, чем Дорин Киртоакэ получил на выборах 15-го года.



"Вопрос должен звучать следующим образом: вы поддерживаете отзыв полномочий мэра у Дорина Киртоакэ?", - сказал муниципальный советник ПСРМ Ион Чебану.

Дорин Киртоакэ возмутился, что референдум назначили на день рождения его дяди Михая Гимпу. По его словам, те, кто это затеял, под видом защиты интересов горожан преследуют личные цели.

Теперь дату референдума должен утвердить Центризбирком. Дорин Киртоакэ сейчас отстранен от работы. Он находится под домашним арестом по обвинению в коррупции.





