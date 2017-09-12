В Иране автобус рухнул 50-метровой высоты: 11 жертв

Сегодня ночью в Иране пассажирский автобус рухнул с 50-метровой высоты на дно долины Джарджуд, в результате чего погибли 11 человек и десятки получили ранения. Об этом пишет Tehran Times.

"11 человек погибли и 28 получили ранения после того, как автобус упал в долину Джаджруд, что на северо-восток от Тегерана", – говорится в сообщении.

В дорожной полиции заявили, что, по предварительным данным, причиной аварии стала механическая неисправность, пишет korrespondent.net